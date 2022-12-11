Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi Meclis'te

Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.



AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklife göre, BOTAŞ'ın ödenmemiş vergi ve idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları mahsuplaşma yoluyla silinecek.



Mahsuplaşma karşılığında BOTAŞ, 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşacak Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarından vazgeçecek.



Teklifin TEDAŞ’a ilişkin maddeleri ise iki farklı düzenlemeyi içeriyor.

Buna göre, özelleştirme döneminde TEDAŞ’a devredilen ve 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinebilecek. Dava ve icra işlemleri sona erecek.



TEDAŞ'A BORÇLAR 5 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK



1 Ekim 2021 tarihi itibariyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçların ana para kısmına ise taksit imkanı sunuluyor. Bunun için abonelerin 2023 yılı eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a yazılı başvuru yapması gerekecek.



Borçlar, her yılın ekim ayı sonuna kadar 5 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek.



ZEYTİNLİKLERDE MADENCİLİĞE İZİN



Torba kanun teklifi, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesini de kapsıyor. Buna göre elektrik üretimi için madencilik yapılan sahaların zeytinliklere denk gelmesi durumunda bakanlık izni ile madencilik yapılabilecek.



Mevcut düzenleme, zeytinlik tapusu olan ya da fiilen zeytinlik olan alanlarda madenciliği yasaklıyordu.



LİMANLARIN İŞLETME SÜRELERİ 49 YILA UZATILIYOR



Teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Devlet Demiryollarına ait limanların işletme sürelerinde de düzenlemeye gidiliyor. Bu limanların işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek.