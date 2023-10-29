Elektrik üretimi ağustosta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 30,2'si doğal gaz santralleri, yüzde 22,9'u ithal kömür santralleri, yüzde 17,3'ü hidroelektrik santralleri, yüzde 11,2'si linyit santralleri, yüzde 10,2'si rüzgar enerjisi santrallerinde yapıldı.



Bu kaynakları sırasıyla linyit, akarsu, biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.



Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 31 milyon 360 bin 161 megavatsaat oldu.



Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 5 artarak 25 milyon 752 bin 67 megavatsaat olarak gerçekleşti.



Tüketimin yüzde 35'i sanayi, yüzde 25'i mesken, yüzde 27,4'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,6, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 10,8 olarak kayıtlara geçti.



TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI



Elektrikte tüketici sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 49 milyon 379 bin 648'e ulaştı.



Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,9, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 0,8 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 4, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 21,8 düşüş yaşandı.



Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1,8 artarak 95 bin 579 megavat oldu.



Kurulu gücün yüzde 26,4'ünü doğal gaz santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12'sini rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 10,9'unu ithal kömür, yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.



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