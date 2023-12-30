Elektrik üretimi Ekim'de yüzde 1,76 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,7'si ithal kömür santralleri, yüzde 23'ü doğal gaz santralleri, yüzde 15,7'si hidroelektrik santralleri, yüzde 14,6'sı linyit santralleri, yüzde 9,25'i rüzgar enerjisi santrallerinde yapıldı.



Bu kaynakları sırasıyla linyit, akarsu, biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.



Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,76 artışla 24 milyon 557 bin 859 megavatsaat oldu.



Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,77 artarak 21 milyon 91 bin 589 megavatsaat olarak gerçekleşti.



Tüketimin yüzde 42,9'u sanayide, yüzde 25,4'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abonelerde, yüzde 23,2'si meskenlerde yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,40, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 4,91 olarak kayıtlara geçti.



TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI



Elektrikte tüketici sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 49 milyon 585 bin 943'e ulaştı.



Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,8, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,7 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,98, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 14,4 düşüş oldu.



Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,90 artarak 95 bin 744 megavat oldu.



Kurulu gücün yüzde 26,4'ünü doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12'sini rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 10,9'unu ithal kömür, yüzde 10,7'sini linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.