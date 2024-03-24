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Elektronik atık krizi büyüyor

Birleşmiş Milletler'in son raporu dünya çapında rekor miktarda elektronik atık ortaya çıktığını gösterdi. Yılda 62 milyon tonluk bu muazzam miktar, kişi başına yaklaşık 8 kilogram elektronik atığa denk geliyor. Bu miktarın ancak dörtte birinin geri dönüştürüldüğünü söyleyen uzmanlarsa "elektronik atığa karşı savaşı kaybediyoruz" diyerek uyarıyor.

Elektronik atık krizi büyüyor

Dünya 2022 yılında rekor miktarda elektronik atık üretti. , dünyada bir yılda ortaya çıkan elektronik atık miktarının 62 milyon tona yükseldiğini açıkladı.

Uzmanlara göre her yıl, çoğu kullanım ömrünün yarısına bile gelmeyen milyarlarca elektronik cihaz çöpe gidiyor. Çevreye etkilerinin yanı sıra bu cihazların içindeki ham maddelerin değerinin 91 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ancak tüm bu elektronik atıkların ancak dörtte biri geri dönüştürülüyor.

Elektronik cihazlar plastik ve ağır metaller gibi çevreye son derece zararlı maddeler içeriyor. Birleşmiş milletler uzmanları, bilinçli tüketimin yanı sıra geri dönüşüm sektörüne yatırım çağrısında bulunuyor.

İstatistiklere göre 2030 yılına kadar elektronik atık miktarının üç katına çıkabileceği ifade ediliyor.


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