Elmasların yarısı insan üretimi

Çin'de üretilen sentetik elmaslar, son yıllarda tüketicilerden büyük ilgi görüyor.



Sektör verilerine göre laboratuvar üretimi elmasların piyasadaki payı 2021 yılından beri yükseliyor.



Şu an uluslararası elmas piyasasının yaklaşık yarısı sentetik ürünlerden oluşuyor. Fiyatı daha ucuz olduğu için talep de daha yüksek...



Çin’in orta kesiminde yer alan Henan eyaleti, dünyanın en önemli sentetik elmas üretim üssü konumunda. Dünyadaki toplam üretiminin yüzde 95’i Çin’de yapılıyor.



Henan eyaleti de yıllık 12 milyar karat elmas üretimi ile ülkedeki üretimin yüzde 80’ini gerçekleştiriyor. Bunlardan büyük kısmı, Hindistan’da işlendikten sonra Avrupa ve Kuzey Amerika gibi farklı bölgelere ihraç ediliyor.



Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulan alyansların büyük bir kısmında insan üretimi elmas kullanılıyor. Elmasların da çoğu Çin menşeili..



Sentetik elmaslar doğal şekilde oluşan elmasla aynı karbon yapısına sahip.

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