Elon Musk fon arayışında: Hedef 1 milyar dolar

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk, bir sonraki girişimi için 1 milyar dolar fon arıyor. SEC dosyalamasına göre Musk, adı açıklanmayan dört yatırımcıdan şimdiye kadar yaklaşık 135 milyon dolar topladı ve ilk satış 29 Kasım'da gerçekleşti.

ŞİMDİYE KADAR 135 MİLYON DOLAR TOPLADI



135 milyon doları toplamayı başaran xAI’ın 1 milyar dolarlık hedefine ulaşması için hala yaklaşık 865 milyon dolar toplaması gerekiyor.

Şimdiye kadar xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine, Google'ın Bard'ına veya Anthropic'in Claude yapay zekasına karşı boy gösteren Grok sohbet robotunu piyasaya sürdü. Web sitesine göre, Grok "asi bir çizgiye" sahip olacak ve diğer yapay zeka botlarının ilgilenmediği daha çetrefilli soruları yanıtlayacak.



Donanımhaber'de aktarılana göre Grok, şimdilik sadece çok sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor. İlerleyen dönemlerde Musk, Grok yapay zekasını X Premium+ aboneleri için beta olarak yayınlamayı planlıyor. Sohbet robotu Grok’un en önemli özelliğinin ise X'te yayınlanan gerçek zamanlı bilgilere anlık olarak erişime sahip olması gösteriliyor.