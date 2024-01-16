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Elon Musk, Tesla'da daha fazla kontrol istedi

Elon Musk, Tesla'yı yapay zeka alanında büyütmek için en az yüzde 25 oy kontrolü talep etti.

Elon Musk, Tesla'da daha fazla kontrol istedi

ve SpaceX CEO'su , 'da en az yüzde 25 oy kontrolüne sahip olmak istediğini açıkladı.

Musk, X'ten yaptığı paylaşımında, Tesla'da etkili olmaya yetecek kadar hisse senedine sahip olmadığı sürece, şirket dışında ürünler üretmeyi tercih edeceğini söyledi.

Mevcut durumda yapay zeka ve robotik alanında şirketi büyütmekten rahatsız olacağını belirten Musk, "Tesla'nın bir değil, bir düzine girişim olduğunu anlamıyor gibisiniz." ifadesini kullandı.

Daha fazla kontrol isteyen Musk, Tesla'nın yaklaşın yüzde 13'ünü elinde bulunduruyor. Bu rakam şirketin tedavüldeki 3,19 milyar adi hisse senedinin yaklaşık 411 milyonuna karşılık geliyor.

Tesla, geçen yılın son çeyreğinde pazarındaki liderliğini Çinli BYD'ye kaybetmişti.

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