Kızıldeniz krizi Tesla'da üretimi vurdu

Elektrikli araç devi Tesla, Kızıldeniz'de krizi nedeniyle Almanya'daki üretimini durdurdu. Şirket, parça teslimatında yaşanan gecikmeler nedeniyle Berlin'deki fabrikasını iki hafta boyunca üretim yapmayacak.



Şirketten yapılan açıklamada nakliyelerde yaşanan gecikmelere vurgu yapılırken, Almanya fabrkiasında 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar üretimin büyük bölümünün askıya alınacağı bildirildi.



Tesla, Kızıldeniz'deki çatışmalara bağlı olarak nakliye rotalarındaki kaymaların fabrikadaki üretimi etkilediğini açıkladı. Açıklamada, uzun süren nakliyelerin tedarik zincirlerinde boşluk yarattığı kaydedildi.



ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine havadan ve denizden saldırı başlatmıştı. Husiler de Kızıldeniz'deki savaş gemilerine yanıt vermişti.



Kızıldeniz rotası, küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyordu. Yaşanan kriz nedeniyle maliyetlerdeki artış devam ederken, taşıma süreleri oldukça uzadı. Maliyetlerin en az iki katına çıktığı ifade edilmişti. Gemilerin yolculuk sürelerinin ise yüzde 30 artabileceği kaydedilmişti.

Küresel ticarette Kızıldeniz alarmı: Maliyetler katlanıyor Haberi Görüntüle Ticarette Kızıldeniz krizi: Maliyetler yükseldi, gecikmeler arttı Haberi Görüntüle