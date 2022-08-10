Enerji krizi Avrupa'yı korkutuyor

Hazirandan beri Avrupa’ya gaz sevkiyatını ciddi miktarda azaltan Rusya’nın gaz vanalarını tamamen kapatmasına karşı söz konusu planla hazırlık yapan AB Komisyonu, yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarruf etmeyi hedefliyor.



Bu kapsamda AB ülkeleri hem enerji tasarrufu yapmak hem de gaz depolarını doldurmak için tedbirler açıklamaya devam ediyor.

Rus gazına ciddi ölçüde bağımlı olan AB’nin lokomotif ülkesi Almanya, yüzde 15’ten fazla gaz tasarruf edilmesini gerekli görüyor.



Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, sonbaharı ve kışı geçirmek için tüketicilerin en az yüzde 20 enerji tasarrufu yapması gerektiğini söyledi.



"TASARRUF İHTİYACI YÜZDE 15'TEN FAZLA"

Benzer görüşü savunan Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, “Almanya için (yüzden 15'ten) daha büyük bir tasarruf ihtiyacı görüyoruz." açıklamasında bulundu.



Ülkenin kışa hazırlanması ve gaz depolarının doldurulması için "Enerji Güvenliği Paketini” açıklayan Bakanlık, kömür santrallerini yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor. Pakette, elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılması, düzenli olarak kullanılmayan mekanların ısıtılmaması ve evlerdeki havuzların gazla ısıtılmasının yasaklanması yer alıyor.

NÜKLEER SANTRALLERİN SÜRESİ UZAYABİLİR



Daha önce kapatılması kararı alınan nükleer santrallerin çalışmasının belirli süre uzatılması da planlanıyor.



Almanya Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, tasarruf için duş süresinin kısaltılmasını tavsiye ederken; Maliye Bakanı Christian Lindner de gazla çalışan ısıtma sistemlerinin ayarlarının optimal hale getirilmesini ve kamu sektöründe Noel döneminde evden çalışmaya geçilmesini önerdi.



Alman hükümeti, halkı enerji tasarrufuna motive etmek için bir kampanya başlatmayı hedefliyor.



Yerel yönetimler de enerji tasarrufu yapmak için çeşitli önlemler almaya başladı. Berlin ve Köln gibi şehirlerde, çok sayıda yapı artık gece ışıklandırılmıyor.



Hannover Belediyesi de yüzme havuzlarının gaz ile ısıtılmaması, spor salonlarının sıcaklığının 15 santigrat olması ve buralarda sıcak suyla duş alınmaması ile fıskiye ve çeşmelerin kapatılması gibi tedbirler aldı.

ALMANYA'DAN TASARRUF PAKETİ

Bavyera eyalet yönetimi de "tasarruf önlem paketi" hazırlayarak devlet dairlerinin en fazla 20 santigrada kadar ısıtılması, sıcak suyun verilmemesi, caddelerin ışıklandırılmasının sınırlandırılması gibi tedbirler aldı.



Ayrıca eyalet bakanlıklarında ve dairlerinde koşullar uygunsa evden çalışılması ve resmi görevler için seyahatlerin mümkün olduğu kadar yapılmaması öngörülürken, yakın iş seyahatlerinin zorunlu olması durumunda buralara toplu taşıma araçlarıyla gidilmesi istendi.



Almanya’da bir yandan tasarruf tedbirleri alınırken, diğer taraftan tüketiciler gelecek aylarda artan enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalacak.



Alman hükümeti, yüksek fiyatlarla gaz almak zorunda kalan enerji şirketlerini desteklemek için tüketicilerin ödeyeceği katkı payının ekimden itibaren yürürlüğe girmesine ilişkin düzenlemeyi kabul etti. Bu da tüketicilerin ödeyeceği ücretlerin ekimden itibaren ciddi şekilde artmasına yol açacak.



Almanya’da Federal Kiracılar Birliği Başkanı Lukas Siebenkotten, artan enerji fiyatları nedeniyle milyonlarca kişinin konut kiralarını ödeyemeyecek duruma gelebileceği uyarısında bulundu.



BELÇİKA VATANDAŞLARI UYARDI

Belçika’da federal hükümet, vatandaşları daha verimli enerji tüketimi konusunda bilgilendirmek üzere kampanya başlattı.



Bilgilendirmede, enerji fiyatlarının çok yüksek seviyelerde bulunduğu anımsatılarak, enerji tüketiminin akıllıca yapılmasının önemli miktarda tasarruf sağlayacağı, bunun iklim için de faydalı olduğu belirtildi.



Evlerin ısısının azaltılması, ısıtılmayan odaların kapılarının kapalı tutulması, ısıtmanın bir saat önce gece moduna ayarlanması ve ısıtıcıların yatmadan veya evden çıkmadan 1 saat önce 15 dereceye ayarlanması gibi önerilerde bulunan Belçika hükümeti, ısıtmanın bir derece düşürülmesinin yıllık 240 euro tasarruf anlamına geldiğine işaret etti.