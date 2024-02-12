Enerji sektöründe 26 milyar dolarlık satın alma

Enerji sektöründe dev birleşme gerçekleşiyor.



ABD'li kaya petrolü üreticisi Diamondback Energy, Permian Basin petrol sahasındaki en büyük özel petrol ve doğalgaz üreticisi Endeavor Energy

Partners'ı borçları dahil olmak üzere yaklaşık 26 milyar dolar değerinde hisse senedi ve nakit karşılığında satın alacağını açıkladı.



Satın alım sonucunda oluşacak şirket, Exxon ve Chevron'dan sonra bölgedeki üçüncü büyük petrol ve doğalgaz üreticisi olacak.



Diamondback, anlaşmanın dördüncü çeyrekte tamamlanmasını bekliyor.

Diamondback hissedarlarının satın alım sonrası kurulacak şirketin yüzde 60,5'ine, Endeavor hissedarlarının ise geri kalanına sahip olmaları bekleniyor.

DEV ANLAŞMALAR



Chevron Corp, küçük rakibi Hess Corp'u 53 milyar dolar değerindeki hisse senedi karşılığında satın alacağını 23 Ekim 2023'te açıklamıştı.



Birçok şirket verimli Permian Basin sahasında üretimi artırmaya yönelik geçen yıl birçok birleşme ve satın alım anlaşması yapmıştı.



ABD'li petrol ve doğalgaz üreticisi Exxon Mobil de rakibi Pioneer Natural Resources'ı yaklaşık 60 milyar dolar değerinde hisse senedi karşılığında satın almak için 11 Ekim 2023'te anlaşmıştı.

