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Enflasyon beklentileri nasıl şekillendi?

Gözler pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte ekonomistlerin enflasyon beklentileri...

Enflasyon beklentileri nasıl şekillendi?
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Türkiye İstatistik Kurumu () 3 Haziran Pazartesi günü mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 3 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 74,89 ile zirveyi göreceği tahmin ediliyor.

rakamları öncesi AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

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