Enflasyon ne zaman açıklanacak? (2022 Eylül ayı enflasyon oranı)

Eylül ayı enflasyon oranı için beklenti sürüyor. Her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler sonrasında belli olan enflasyon rakamları için araştırmalar sürüyor. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?



AĞUSTOS AYI ENLASYON RAKAMLARI



Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.



TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.

BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl sonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade etti ve açıklamalarda bulundu.



Bakan Nebati açıklamasında;



“Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz.



Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik.



Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL’yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız” dedi.

PİYASALARIN TÜFE BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,73 oldu.



Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.



Geçen ay yüzde 3,28 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,98'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi.



TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,99'dan yüzde 36,73'e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35'ten 20,63'e indi.