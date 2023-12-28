EPDK'dan depolamalı RES ve GES yatırım süreçlerine sıkı takip

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisine büyük katkı vermesi beklenen depolamalı RES ve GES'lere yönelik değerlendirmede bulundu.



EPDK tarafından 2023-2028 dönemine ilişkin TEİAŞ tarafından ilan edilen bağlanabilir kapasitelerin tamamı için kurulu gücü 260 bin megavatı aşan 5 bin 968 depolamalı rüzgar ve güneş ön lisans başvurusu aldıklarını belirten Yılmaz, ortaya konulan yatırım iştahının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.



Yılmaz, bugüne kadar depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla yapılan başvurulardan 25 bin 630 megavat elektrik gücünde 493 projeye ön lisans verildiğini, verilen ön lisansların 13 bin 529 megavat elektrik gücündeki 193'ünün RES projesi, 12 bin 101 megavat elektrik gücündeki 300'ünün ise GES projesi olduğunu bildirdi.



Bu ön lisansların karşılığı olarak sahaya yaklaşık 35 milyar dolar düzeyinde yatırımın yansımasını beklediklerini belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:



"Depolamalı RES ve GES yatırım süreçlerini çok sıkı takip ediyoruz. Kimsenin bu süreci istismar etmesine müsaade etmeyiz. Ön lisans süreci yan gelip yatma dönemi değildir. En doğru ve verimli yatırım için gece gündüz çalışmanız gerekir. Çünkü bu yatırımlar ülkemize enerji sağlayacak, istihdam sağlayacak, yeni yatırımların da kapısını aralayacak. Piyasamızın kuralları belli ve bu kurallara da herkesin uyması şart. Ön lisans devredilemez, yönetmelikte belirlenen istisnalar hariç hisse veya pay devri de yapılamaz. Yapılması halinde ön lisans iptal edilir, şirket tarafından verilen teminat da yanar. Örneğin bugün kurul toplantımızda bir şirket hisse devrettiği için ön lisansını iptal ettik. Umarım bu son olur zira kurallara uygun hareket etmeyen şirketlere karşı gereken adımı atmaktan asla çekinmeyiz. Ön lisans alan şirketler yatırım için vakit kaybeder veya kurallara uymazsa pişman olur."



Yılmaz, bu aşamaya kadar olan ön lisans sürecinin hukuka uygun, adil ve şeffaf bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, herkese eşit mesafede durduklarını ifade etti.

1800'E YAKIN ŞİRKET BAŞVURDU



1800'e yakın şirketin kuruma depolamalı RES ve GES ön lisansı için başvuru yaptığını ve hepsinin şeffaf süreçlerde değerlendirildiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Hiçbir şirket dışlanmadı, hiçbir şirkete ayrıcalık yapılmadı. Bizim bu konuda gösterdiğimiz titizliği ve iyi niyeti yatırımcıların da göstermesini bekliyoruz. Gerçek yatırımcı sahada belli olur ve elini çabuk tutan kazanır. Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışmalar başladı. Depolamalı RES ve GES'ler ülkemizin gücüne güç katacak. Ben bir kez daha ön lisans alan şirketleri uyarıyorum. Ön lisans sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili şirketler lisans almak ve yatırımı tamamlamak zorunda. Lisansını almayan şirket yatırım fırsatını da verdiği teminatı da kaybeder. Kimsenin ülkemize de sektörümüze de vakit kaybettirmeye hakkı yok."

