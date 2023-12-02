Ergün Atalay yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi

TÜRK-İŞ 24. Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.



Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.

