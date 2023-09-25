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Erkan: Yatırımcılar TL varlıklarını artırmaya başladı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk Lirası varlıkların payını artırmaya başladığını söyledi.

Erkan: Yatırımcılar TL varlıklarını artırmaya başladı

Son dakika haberi!  Başkanı Hafize Gaye Erkan, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk Lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir.

Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk Lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.

Türk Lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız.

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