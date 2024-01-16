"Eşitsizlik raporu" yayımlandı: Zengin zengin olmaya devam ediyor

İngiliz Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Oxfam, "eşitsizlik raporu"nu yayımladı. Rapor çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

Oxfam'ın raporuna göre dünyadaki en zengin 5 isim; Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg.

Bu 5 zenginin serveti 2020 yılından bu yana saatte 14 milyon dolar artıyor.

5 ismin toplam serveti 2020'den bu yana 464 milyar dolar artışla 869 milyar dolara ulaştı. Bu 3 yılda tam 2 kat yükselişe işaret ediyor.

8 MİLYARIN 5 MİLYARI YOKSULLAŞTI!

Buna karşılık rapordaki verilere göre 8 milyar nüfuslu dünyada 5 milyar kişi ise yoksullaştı.

Dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan kesimin maaşları reel olarak yüzde 0,2 oranında değer kaybetti.



Büyüme rakamları şirket performanslarına da yansıdı. En büyük 148 şirket, 3 yılda ortalama yüzde 52 artışla 1,8 trilyon dolar kar etti.

Raporda yer alan ifadelere göre bu dönemde çalışanların ise kazançları enflasyon karşısında eridi.

OXFAM'IN ÖNERİSİ: SERVET VERGİSİ



Oxfam, gelir durumunda bu adaletsizliğe karşı ise servet vergisini önerdi.

Raporda zenginlere yönelik uygulanacak bir servet vergisini yılda 1,8 trilyon dolar gelir sağlayacağı ifade edildi.

Kuruluşun İcra Direktörü Amitab Behar, rapora ilişkin "Hiçbir şirket ya da birey, ekonomilerimiz ve yaşamlarımız üzerinde bu kadar güce sahip olmamalı. Açık olmak gerekirse kimse 1 milyar dolara sahip olmamalı." ifadelerini kullandı.

