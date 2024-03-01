Esnaf ve sanatkarlara yönelik genel işletme kredi limitinde artış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limiti artışına ilişkin bilgi verdi.



Yeni kredi taleplerine yönelik sağlanan kolaylığa da dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:



"Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza Halkbank'tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik. Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak. Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun."

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