Et fiyatları neden artıyor? 15 günde iki zam geldi

Haber: Özgür Yılmaz

Geçen yıldan bu yana ikiye katlayan et fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. İstanbul'daki kasaplarda ilçeden ilçeye hatta mahalleden mahalleye fiyatlar değişse de 500 liranın altında kıyma ve kuşbaşı bulmak artık çok zor. Bazı ürünlerin kilosu ise bin lirayı geçti.



İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Son 15 günde iki defa zam geldi. 60 lira ile 85 lira arasında kuzuya zam geldi, dana da yüzde 10 gibi bir zam gördü. Son bir yılda yüzde yüze yakın bir zam gördük ve devam edecek." dedi.



Fiyatlardaki artışın birçok nedeni var. En önemli neden enflasyonla birlikte maliyetlerin de artması ancak tek neden bu değil.



Ankara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Akbulut, "Bundan iki yıl önce 25-30 kilogram süt veren anaç hayvanlarımız kesime gitti ve besihanelerimiz yüzde 20-30 oranında üretimlerini azaltmaya gittiler.



TÜİK verilerine göre ülkemizin hayvan varlığı son 6 yılın en alt seviyesindedir geçen yıla göre 4,3 milyon baş azalmış durumdadır yani şu anki kırmızı et fiyatlarının artışı sadece maliyet odaklı değil hayvan varlığımızın azalması ve kırmızı et üreticimizin besilik hayvanana ulaşamamasıdır." dedi.



Kasapların diğer bir iddiası da tekelleşme nedeniyle fiyatların artması.