Ete bu kez deprem zammı geldi

Bu et fiyatları yükseldikçe bunun kime faydası olur? Bunun sonucu ne olur? Öyle bir noktaya geliriz ki yurt dışından ithal etmek cazip bir duruma gelir. Böyle olunca da bunun en büyük acısını hepimiz üreticimiz herkes çeker.''



Kasaplara göre fiyatların artmasının tek nedeni deprem fırsatçılığı değil.



Sektör yetkilileri 2,5 yıl önce süt fiyatlarının uzun bir süre baskı altında tutulduğunu söylüyor. O dönem ineklerin kesime gittiğini şu an bu yüzden hayvan varlığının azaldığı ifade ediliyor.



Yalçındağ, ''20 gün öncesine dayanan deprem hadisesi de bunda etkili ondan önce pandemi süreci de bütün dünyayı etkiledi bizi de etkiledi. Biz sattığımız etin üzerinden kazandığımız para ile geçinen insanlarız. Sattığımız et miktarı düştüğü noktada bizim de gelirlerimiz düşüyor. Sıkıntı içerisine giriyoruz.'' dedi.



BAZI KASAPLAR KEPENK İNDİRECEK



Öte yandan İstanbul'daki bazı kasaplar, karkas et fiyatına tepki olarak kepenk indirmeye hazırlanıyor.



İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası, depremin bahane edilerek ette zam furyası başlatıldığını belirtiyor.



Oda yetkilileri, dükkanları bir hafta kapatarak tepki göstermek istediklerini dile getiriyor.

