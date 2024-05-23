Ethereum (ETH) ETF onayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler SEC'in ETH ETF kararında

ETH ETF onayıyla ilgili kararın, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından verileceği tarih merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ETF analistleri tarafından ETH ETF onayıyla ilgili beklentinin artmasıyla birlikte, kripto para piyasasında yükseliş meydana geldi. Peki, Ethereum (ETH) ETF onayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ETH ETF ONAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ETH ETF başvurularını değerlendirmeyi sürekli erteleyen SEC, iki başvuru hakkında bu hafta içerisinde ret ya da onay kararı vermek zorunda.



Buna göre; SEC, 23 Mayıs saat 23.00'da VanEck'in spot Ethereum ETF başvurusu hakkında nihai bir karar verecek.

24 Mayıs Cuma günü ise ARK Invest şirketlerinin yaptığı spot ETF başvurularıyla ilgili son kararı açıklayacak.

