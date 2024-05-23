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Ethereum (ETH) ETF onayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler SEC'in ETH ETF kararında

Ethereum (ETH) ETF onayıyla ilgili kararın ne zaman açıklanacağı, kripto para piyasasında yatırımı olan birçok yatırımcının odak noktasına yerleşti. Ethereum ETF onay oranını yüzde 5'ten yüzde 75'e yükselmesinin ardından, Ethereum ETF'lerinin bu hafta onaylanabileceğine dair beklenti iyice artmış oldu. Peki, Ethereum (ETH) ETF onayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ethereum (ETH) ETF onayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler SEC'in ETH ETF kararında

ETH ETF onayıyla ilgili kararın, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Komisyonu (SEC) tarafından verileceği tarih merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ETF analistleri tarafından ETH ETF onayıyla ilgili beklentinin artmasıyla birlikte, piyasasında yükseliş meydana geldi. Peki, (ETH) ETF onayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ETH ETF ONAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ETH ETF başvurularını değerlendirmeyi sürekli erteleyen SEC, iki başvuru hakkında bu hafta içerisinde ret ya da onay kararı vermek zorunda.

Buna göre; SEC, 23 Mayıs saat 23.00'da VanEck'in spot Ethereum ETF başvurusu hakkında nihai bir karar verecek.

24 Mayıs Cuma günü ise ARK Invest şirketlerinin yaptığı spot ETF başvurularıyla ilgili son kararı açıklayacak.

Ethereum (ETH) ETF onayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler SEC'in ETH ETF kararında - 1

ETF ANALİSTLERİNİN BEKLENTİSİ YÜZDE 75'E YÜKSELDİ

Bloomberg ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, Menkul Kıymetler Düzenleyicisinin (SEC) başvuru sahiplerinden 19b-4 başvurularını hızlandırmalarını istediğine dair söylentiler olduğunu bildirdi.

Balchunas ile Seyffart, ETF onay oranını yüzde 5'ten yüzde 75'e yükseltti.

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