Euro Bölgesi enflasyonu beklentilere paralel geldi

Euro Bölgesi nihai tüketici fiyatı enflasyonu ocak ayında yüzde 2,8 yükseliş kaydetti.



Ekonomistler Euro Bölgesinde tüketici fiyatlarının yüzde 2.8 artacağını tahmin ediyordu.



Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre enflasyon ocak ayında bir önceki aya göre ise beklentilere paralel biçimde yüzde 0,4 geriledi.



Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonu ocakta bir önceki yıla göre ​beklentilere paralel olarak yüzde 3,3 yükseldi.



Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 geriledi.

