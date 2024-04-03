Euro Bölgesi enflasyonunda beklenmedik düşüş

Euro Bölgesi'nde enflasyon mart ayında beklenmedik bir şekilde düşerek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını tarihi zirveden düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.



Euro Bölgesi'ndeki öncü tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında gıda, enerji ve sınai ürünlerinin fiyatlarının düşmesiyle yüzde 2,4'e geriledi. Ekonomistler enflasyonun yüzde 2,6​ seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.



Euro Bölgesi'nde TÜFE geçen ay yüzde 2.6 seviyesinde açıklanmıştı.



Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre, ECB'nin fiyat baskılarının dayanıklılığını ölçmek için yakından izlediği gıda, enerji, alkol ve tütün ürünü kalemlerinden arındırılmış çekirdek enflasyon ise yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a geriledi ve yüzde 3 olan beklentilerin altında kaldı.



ECB'nin 11 Nisan'da yapacağı toplantıda iyileşen beklentileri kabul edeceği öngörülüyor fakat faizleri hemen düşürmesi beklenmiyor. ECB yetkilileri para politikasında bir sonraki önemli toplantı olarak birçok defa haziran ayını işaret ettiler.



11 Nisan'da faiz indirimi yapılmasına ihtimal vermeyen yatırımcılar, haziranda bir ve bu yıl içinde iki veya üç faiz indirimi fiyatlıyorlar.

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