Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri hafif aştı

Euro Bölgesi'nde enflasyon mayıs ayında tahminlerin biraz üzerinde geldi.



Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) öncü verilerine göre Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 2,6 artış kaydetti. TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri mayısta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun da yüzde 0,2 olması yönündeydi. Bölge enflasyonu nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 yükselmişti.



Gıda, enerji, alkol ve tütünü dışarıda bırakan ve yakından izlenen çekirdek enflasyon mayıs ayında yüzde 2,9'a çıktı. Aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon mayısta Belçika'da yüzde 4,9, Hırvatistan'da 4,3, Portekiz'de 3,9, İspanya'da 3,8, Almanya'da 2,8, Fransa'da 2,7 ve İtalya'da yüzde 0,8 olarak tespit edildi.



ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, enflasyonun beklentilere paralel geldiğini belirterek, "Ne iyi ne de kötü" ifadesini kullandı.



FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 6 Haziran'daki para politikası toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler güçlü durumda.



Piyasalar bu yıl ekim ayına kadar iki faiz indirimi fiyatlıyor.