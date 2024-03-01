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Euro Bölgesi’nde şubat enflasyonu açıklandı

Euro Bölgesi’nde şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre; Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,6 oldu.

Euro Bölgesi’nde şubat enflasyonu açıklandı

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İstatistik Ofisi (Eurostat), Bölgesi’nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi’nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 olarak belirlendi. TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentileri, şubatta Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi, açıklanan verinin piyasa beklentilerinden yüksek gelmesi dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 3,9 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 3,7 geriledi.

Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık yüzde 3,1, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon şubatta Almanya’da yüzde 2,7, Fransa’da yüzde 3,1, İtalya’da yüzde 0,9 ve İspanya’da yüzde 2,9 olarak belirlendi.

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