Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ağustosta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.



Verilere göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarken, 2022'nin ağustos ayına göre yüzde 10,5 azaldı.



Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, yıllık bazda yüzde 11,5 düştü.



Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6 artacağı, yıllık yüzde 11,6 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE aylıkta beklentilere uyumlu, yıllıkta ise yakın seviyede gerçekleşti.



AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta yıllık bazda en fazla yüzde 51,2 ile İrlanda'da, yüzde 27,2 ile Bulgaristan'da ve yüzde 16,6 ile Belçika'da geriledi. Yıllık ÜFE, Slovakya’da yüzde 9,8, Macaristan'da yüzde 7,8 ve Hırvatistan'da yüzde 4 arttı.



Aylık bazda ise ÜFE İrlanda'da yüzde 3,7, Finlandiya’da yüzde 2,4 ve Yunanistan’da yüzde 2 artarken, Romanya’da yüzde 1,3, Slovenya’da yüzde 0,7 ve Belçika’da yüzde 0,6 geriledi.

