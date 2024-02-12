Evlenecek çiftler dikkat! 'Evet'in maliyeti 70 bin liradan başlıyor

"BÜTÇEYE GÖRE DEĞİŞİYOR"



Her bütçeye göre düğün salonu olduğunu söyleyen Erkan Gönenç, "Bir düğünü 70 bin TL’ye de, 500 bin TL'ye de yapabiliyorsunuz. Kişi sayısı ve organizasyonda çok önemli. Kır düğünü yapıyorsanız led ışıklar kiraladığınız zaman bunların her biri fiyata ekleniyor" diye konuştu.



"100 BİN TL'YE ANLAŞTIM"



24 Ağustos'ta evleneceğini söyleyen Kerem Ayman, "Bir yandan ev ile ilgilenirken, bir yandan da hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Belediyelerin kültür merkezlerinden, özel salonlara kadar hepsini gezdim. Ayrı ayrı uğraşmaktansa bir düğün salonunda hepsini tek bir kalemde topladım. 100 bin TL'ye anlaştım. Ayrı ayrı da yapsaydım 90 bin TL ile 125 bin TL tutacaktı. Çok da değişen bir şey olmayacaktı" ifadelerini kullandı.