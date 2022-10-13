EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum (EYT ile ilgili son haberler)

EYT ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında yeni açıklamalara yer verdi. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtirken, EYT'nin çıkacağı güne yönelik de tarih verdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum ne?



BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI



Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkında son değerlendirmelerde bulundu.

"EYT'DE SONA YAKLAŞTIK"



Bakan Vedat Bilgin açıklamasında, "Yoksulluk sınırını 20-25 bin açıklayan araştırma şirketleri var bunlar bilimsel temellerden yoksun açıklamalar. Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var.

Bir de biliyorsunuz çok konuşulan Emeklilikte Yaşı Bekleyenler(EYT) ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız.

Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. Ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız.



Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız" ifadelerinde bulundu.