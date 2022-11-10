EYT'de güncel son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? (EYT ile ilgili son haberler)

EYT'de son durum, emeklilik şartlarının 1999 yılı öncesine çekilmesini bekleyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, EYT'de son durum ne? İşte EYT yasasıyla ilgili gündemden son haberler.



BAKANLIK EYT TAKVİMİNİ AÇIKLADI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili, "Bakanlığımız sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." bilgisini paylaştı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, EYT konusunda kamuoyunda bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:



"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN EYT AÇIKLAMASI



Türkiye'nin fevkalade yüksek büyüme oranı yakaladığını ve ekonominin toparlanma sürecine girdiğini söyleyen Kurtulmuş, "Fiyat söylemem. Ama kural söylüyorum. Vatandaşımızı enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta toplanacak. Bu tür rakamların telaffuz edilmesi aslında vatandaşımıza haksızlık.



Bu zor süreçte vatandaşlarımızın beklentilerinin altında adım atılmadı. Kimse de bol keseden rakamları telaffuz etmesin. Bütçe disiplini içerisinde vatandaşlarımızın alım gücünü yukarı çekecek bir çalışma olacak. İşsizlik oranı 9,8'lere düştü. Duyarlı işverenlerimizi tebrik ediyoruz.



Aşırı fiyatlanma döneminde hep beraber sorumluluk içinde hareket eden iş dünyasının olduğunu söylemek isterim. Hatta asgari ücret açıklamasından önce kendi çalışanların ücretini artıran işverenlerimiz oldu. Sonuçta işsizlik oranları aşağıya indi. EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımız çalışmayı yapıyor. Kapsamı Çalışma Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak EYT hakkında açıklamalarda bulundu ve EYT'nin ne zaman çıkacağına yönelik tarih açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkında şunları söyledi;



"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."