Fahiş fiyat artışı yapan yandı! Zamlı cezalar belli oldu

Ticaret Bakanlığı, denetimlerde uygulanan idari para cezalarının yılbaşından itibaren yüzde 43,93 oranında artırıldığını açıkladı.

Buna göre, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere alt sınırı 143 bin 930 lira olmak üzere üst sınırı 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.



Bakanlık tarafından alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmeler ile üretici ve tedarikçilere, taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik düzenlemelere aykırı hareket edenlere uygulanacak cezalar da tespit edildi. Bu kapsamdaki her bir aykırılık için uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 22 bin 807 lira, üst sınır ise 684 bin 214 lira olacak.



REKABETİ BOZAN FAALİYETLERE 17 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA



Defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 114 bin 35 lira, üst sınırı ise 570 bin 178 lira olarak belirlendi.



Piyasa dengesi ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlere alt sınırı 1 milyon 439 bin 300 lira, üst sınırı 17 milyon 271 bin 600 lira olacak şekilde para cezası verilecek.



Sebze ve meyve ticaretinde serbest rekabeti engellemek amacıyla meslek mensuplarının kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapması, uyumlu eylemde bulunması ve hakim durumu kötüye kullanması, piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması halinde uygulanacak idari para cezası da 177 bin 340 lira olacak.



Haksız ticari uygulamalar, mağaza markalı ürünler, raf tahsisi, kampanyalı ve sürekli indirimli satış, çalışma saatleri, alışveriş merkezinde yer alan ortak kullanım alanları bakımından ilgili kanuna aykırılık halinde 14 bin 335 liradan 718 bin 987 liraya kadar ceza verilebilecek.



FİYATTA YANLIŞ BİLGİNİN CEZASI 3 BİN 166 LİRA



Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara 79 bin 161 lira ile 31 milyon 808 bin 530 lira arasında cezai işlem uygulanabilecek. Tüketicinin korunması kapsamında fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin olarak her bir aykırılığa 3 bin 166 lira idari para cezası kesilecek.



Bir mal veya hizmetin satışından kaçınılması halinde, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 3 bin 166 liradan az olmamak üzere, satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası verilecek.



Perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda 3 bin 166 lira ceza uygulanacak.



Tüketicilerin satış sonrası mağduriyetinin engellemesi için uygulanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almayan üretici ve ithalatçılara 1 milyon 604 bin 819 lira idari para cezası kesilecek.



Garanti belgesi ile Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin aykırılıklar için uygulanacak para cezası da 3 bin 126 lira olacak.



E-TİCARETTE 5 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA KESİLECEK



Elektronik ticarette tüketicilerin taraf olduğu mesafeli sözleşmelerde mağduriyet yaşanmaması amacıyla aykırı fiillere 3 bin 166 lira ile 5 milyon 84 bin 396 lira arasında idari para cezası verilecek.



Tüketicilerle akdedilen taksitle satış ve paket tur sözleşmelerinde tespit edilen aykırılıklar kapsamında aykırı her bir işlem için 3 bin 166 lira, devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde işlem başına 17 bin 794 lira ceza uygulanacak.



Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara yeni yılla birlikte 7 milyon 917 bin 110 lira para cezası kesilecek.