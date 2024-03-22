Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü

KREDİ HACİMLERİNDE ARTIŞ SÜRDÜ



Öte yandan tüm düzenlemelere rağmen kredi hacmi artmaya devam etti. Geçen hafta toplam kredi hacmi 69 milyar 134 milyon lira arttı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre toplam hacim 12 trilyon 661 milyar 755 milyon liraya yükseldi.



Tüketici kredilerindeki yıllık büyüme yüzde 34,1, ticari kredilerdeki yıllık büyüme yüzde 24,8 oldu.



FAİZ ARAMALARI YÜKSELDİ



Diğer taraftan internet üzerinden hem kredi hem mevduat faizleri ile ilgili aramalarda artış yaşandı.



Sektör yetkilileri, mevduat ürünlerindeki aramalar ile birlikte talebin arttığını kaydetti.



Yetkililer, kredi ürünlerindeki aramaların meraktan mı yoksa talepten mi kaynaklandığını söylemek için erken olduğunu belirtti.