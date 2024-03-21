Merkez Bankası'nın kararı piyasalarda nasıl yankılandı?

FAİZ KORİDORU HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?



Merkez Bankası'ndan bir de faiz koridoru adımı geldi. Faiz koridoru merkez bankasının gecelik borç alma ve verme faizleri arasındaki pencere olarak tanımlanıyor. Bankaların günlük olarak borç alıp verdiği faiz oranlarının alt ve üst sınırlarını belirleyen aralığı ifade ediyor.

TCMB, 150 baz puan olan marjı 300 baz puan olarak güncelledi. Kararda "Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir" denildi.

Böylece faiz koridorunun alt bandını oluşturan gecelik borç alma faizi yüzde 47, üst bandını oluşturan gecelik borç verme faizi ise yüzde 53 oldu. Geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 56 olarak belirlendi.



Uzmanlara göre söz konusu karar ile birlikte TCMB, ihtiyaç olduğu takdirde ek sıkılaştırma için elini güçlendirdi.



Merkez Bankası'nın elindeki araç çeşitliliğinin arttığına dikkat çeken analistler, kararın mevduat faizlerini yukarı iteceğini belirtti.