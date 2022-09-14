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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2022 FED faiz kararı toplantı tarihi)

FED faiz kararı toplantısı için tarih araştırması sürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan Eylül ayı faiz toplantısı öncesinde, faiz kararının ne yönde olacağı merak konusu. Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkaran FED'in bu toplantıdaki hamlesi merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 10:14

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2022 FED faiz kararı toplantı tarihi)

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FED faiz kararı toplantısı için geri sayım sürüyor. , altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen FED faiz kararı toplantısı öncesinde, piyasalar tarafından faiz tahminleri yapılıyor.

Politika faizini bir önceki toplantıda 75 baz puan arttıran FED'in bu toplantı sonrasında yüzde kaçlık bir artış yapacağı merak konusu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.

FED faiz kararı toplantısının ardından Jerome Powell'ın 21 Eylül akşamı saat 21.00'da açıklama yapması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2022 FED faiz kararı toplantı tarihi) - 1

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed'in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamaya başlarken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Nomura ve Citigroup gibi önde gelen bankaların faiz artırım beklentilerinin 100 baz puan yönünde olması dikkati çekiyor.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor. Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 51,2 ve 75 baz puana yüzde 18,3 ihtimal veriliyor.

Enflasyon verilerinin Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini güçlendirmesinin ardından dün New York borsasında endeksler ortalama yüzde 4,5 değer kaybederken, tahvil piyasasında da satışlar arttı.

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