FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED haziran ayı faiz kararı)

Haziran ayı FED faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. FED'in vereceği faiz kararı öncesinde yatırımlarını güvenli limanlara alan yatırımcılar, analistlerin faiz beklentilerine odaklandı. Açıklanacak olan faiz kararıyla birlikte yatırımcılar yatırımlarına yön vermeye devam edecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.



Analistler, hafta içinde özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden ülkenin iş gücü piyasasına ilişkin alınacak sinyallerin önemli olduğunu aktararak, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik beklentileri etkilemesinin olası olduğunu dile getirdi.



Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 52, kasımda yüzde 66 ve aralıkta yüzde 84 ihtimalle fiyatlandığını kaydeden analistler, ECB'nin ise bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ve bir sonraki faiz indirimine ekimde gitme ihtimalinin yüzde 80 ile fiyatlandığını ifade etti.

