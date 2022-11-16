FED faiz kararı toplantısı ne zaman? (2022 FED aralık ayı faiz kararı toplantısı)

FED faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. 2022 yılının son faiz kararı toplantısını gerçekleştirecek olan FED, sitesinden yayınladığı takvime göre yıl sonu faiz kararını ne zaman açıklayacağını duyurdu. Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararını toplantı tarihi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.



14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?



ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.

FAİZ ORANI MARTTAN BU YANA TOPLAM 375 BAZ PUAN ARTTI



Fed, Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde para politikası tonunu değiştirmeye başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmıştı.



Martta varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.



Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz ve eylül toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.



Kasım ayındaki artışla Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 375 baz puan artırmış oldu.



ABD'de enflasyon, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından temmuzda yüzde 8,5’e, ağustosta yüzde 8,3’e ve eylülde yüzde 8,2'ye gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlemeye devam etmişti.