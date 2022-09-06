FED faiz toplantısı ne zaman? Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2022 FED faiz kararı toplantı takvimi)

FED faiz kararı toplantısı için tarih merak ediliyor. Altın, kripto para, dolar ve borsa yatırımı olan birçok vatandaş, FED tarafından verilecek faiz kararını merak ediyor. Piyasaları dalgalandıracak olan FED faiz kararı için tarih belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.

FED'İN TEMMUZ AYI KARARI NASIL OLMUŞTU



FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam edeceklerinin sinyalini vererek Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan arttırmıştı. Bu kararın ardından faiz yüzde 2,25-2,50 seviyelerine yükselmişti.



Fed’den yapılan yazılı açıklamada, FOMC’un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı.



Bilanço daraltmanın Eylül ayında da planlandığı gibi hızlandırılacağı aktarıldı.