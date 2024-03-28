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Fed yöneticisi Waller'dan faiz yorumu

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmesi gerektiğini söyledi.

Fed yöneticisi Waller'dan faiz yorumu

Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, yılın ilk iki ayındaki sıcak verilerinin ardından oranlarını düşürmek için acele edilmeyeceğini söyledi.

Waller, New York'ta yaptığı konuşmada, "Politika faizini düşürmek için acelemiz yok." dedi.

Son veriler, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir yörüngede tutulmasına yardımcı olmak için bu oranın mevcut kısıtlayıcı duruşunda belki de daha önce düşünülenden daha uzun süre tutulmasının ihtiyatlı olduğunu söylüyor.

Waller halen bu yıl faiz indirimi bekliyor ancak enflasyonun düşmeye devam ettiğine dair daha fazla kanıt olması gerekiyor.

Waller'ın çarşamba günkü duruşu, Fed Başkanı Jay Powell ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin geçen hafta ocak ve şubat aylarında beklenenden sıcak gelen verilere rağmen düşen enflasyonla ilgili temel hikayenin değişmediğini söyleyen son yorumlarına göre daha temkinliydi.

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