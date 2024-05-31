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Fed'in enflasyon göstergesinde yavaşlama

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları (PCE) yavaşladı. Çekirdek PCE, aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Fed'in enflasyon göstergesinde yavaşlama

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Amerikalıların kişisel gelirlerinde bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen artış, martta yüzde 0,5 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde yüzde 0,3 yükselmesi beklenen kişisel tüketim harcamaları, mart ayında 0,7 artış kaydetmişti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda mart ayında olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Endeks, bu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artış gösterdi.

GÖSTERGESİNDE YAVAŞLAMA

ABD Merkez Bankası'nın () enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Nisanda yıllık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 artış göstereceği tahmin ediliyordu.

Fed, yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalamak için PCE endeksindeki artışın aylık yüzde 0,2 ile sınırlı kalmasını istiyor. ABD'de faizlerin yüksek seviyelerde uzun süre kalma ihtimali varlık fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

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