Fındıkta istilacı böcek tehdidi

"GEREKLİ FAALİYETTE BULUNMAYA HAZIRDIR"



Fındığa taraf olan her kesimin zarara karşı mücadeleye katılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Bayraktar, “Zararlının daha fazla yayılmaması için gereken çalışmalar artırılmalıdır. Yoğunluğun olduğu yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, ziraat odalarımız ve üreticilerimiz bu yoğunluğu ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmalıdır. Ziraat odalarımız bu konuda gerekli faaliyette bulunmaya hazırdır." diye konuştu.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dışında Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde de kahverengi kokarcanın varlığının tespit edildiğine değinen Bayraktar, "Bu yıl zararlının görüldüğü fındık üretim bölgelerinde yoğunluk kazanırken, çiftçilerimiz bu konuda gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyor. Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden olan ve 2,1 milyar dolar döviz kazandıran fındığın geleceği için acilen tedbirler alınmalıdır.” diye konuştu.



KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ İLE SAVAŞ



İstilacı bir tür olan kahverengi kokarca böceği bitkinin yapraklarına zarar veriyor ve suyunu emiyor.



Böcekle biyolojik mücadeleaAğustosta başlamış ve "samuray yaban arıları" doğaya bırakılmıştı.

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