Fındıkta sıcak hava tehlikesi: ''Ciddi rekolte kaybı yaşanabilir''

Kış mevsimi ortasında bahar havası yaşanmasıyla fındık püskülleri görünmeye başladı.

Türkiye’de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu’da, hava sıcaklıklarının bu şekilde devam etmesi ve ilerleyen şubat ve mart aylarında yağabilecek karın, zirai don ile birlikte ciddi zararlara ve rekolte kaybına yol açabileceği belirtiliyor.

“FINDIĞIN 350 İLE BİN SAAT ARASINDA SOĞUKLAMA DÖNEMİ YAŞAMASI GEREKİYOR”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şu anda tehlikeli bir sürece doğru gidildiğini belirterek şöyle konuştu:

“İnşallah bugünlerde kar bekliyoruz. Fındık ağacının ve dallarının yaklaşık 350 ile bin saat arasında soğuklama dönemini yaşaması gerekiyor. O soğuklama dönemi de fındıkta hareketliliğin durduğu bir zaman.