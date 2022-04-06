Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enflasyonla mücadele vurgusu

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde 4'üncü kez toplandı.



Bakanlığın koordinasyonunda her ay düzenlenen toplantı, Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla basına kapalı gerçekleştirildi.



"ENFLASYONLA MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fiyat İstikrarı Komitesinin 4. toplantısını gerçekleştirdiklerini ifadede ederek, "Bu kapsamda gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek, enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati başkanlığında düzenli olarak toplanan Komite, 4. toplantısında mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü masaya yatırdı.



Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikaların, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracağı değerlendirildi.



Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikalar oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının, tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verildi.