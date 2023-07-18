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G20'den kripto paralar için çağrı

G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu, kripto para piyasasındaki kuralların katılaştırılması çağrısında bulundu.

G20'den kripto paralar için çağrı

Finansal İstikrar Kurulu, kripto varlık faaliyetleri için küresel düzenleyici çerçeveye yönelik tavsiye raporunu yayımladı.

Raporda, kripto para borsası FTX'in iflası gibi geçen yıl yaşanan olayların, kripto varlıkların ve ilgili aktörlerin yapısal kırılganlıkları ile zayıflıklarını gösterdiği aktarıldı.

Kurul, kripto para kullanıcılarının varlıklarını korumak ve çıkar çatışmalarını önlemek için daha katı kuralların getirilmesi çağrısında bulundu.

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