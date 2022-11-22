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Gazprom, Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltabilir

Gazprom, Moldova'ya gönderilen doğalgazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığını, durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağını bildirdi.

Gazprom, Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltabilir

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Rus şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 'ya gönderilen doğalgazın bir kısmının 'da kaldığının tespit edildiği belirtildi.

Moldova için Gazprom'un Suca noktasına sevk ettiği gaz miktarının, Ukrayna'dan Moldova'ya sevk edilen gaz miktarından fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ukrayna üzerinden Moldova için tedarik edilen transit gazdaki dengesizliğin devam etmesi halinde Gazprom, 28 Kasım'da Suca noktasından arzı azaltmaya başlayacaktır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazprom'un Suca noktasından bugün 42,9 milyon metreküp sevk edeceği kaydedildi.

Ukrayna, 10 Mayıs'ta, Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdururken, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.

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