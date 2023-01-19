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Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını azaltacak. Gazprom'un bugün düne kıyasla doğalgaz sevkiyatı yüzde 23 azalarak 25,1 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek.

Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak

Rus şirketi Gazprom’dan Rus basınına yapılan açıklamada, şirketin Sohranivka dağıtım noktasından gaz sevkiyatı talebinin tarafından reddedildiği kaydedildi.

Sevkiyatın Suca noktasından devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu noktadan sevkiyat miktarının bugün 25,1 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşeceği belirtildi.

Dün, Ukrayna üzerinden 'ya 32,6 milyon metreküp gönderen Gazprom'un sevkiyatı böylece 18 Ocak'a göre yüzde 23 gerileyecek.

Ukrayna, Mayıs 2022'de Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı sonlandırmıştı.

Gazprom'un Batı ve Orta Avrupa'ya yönelik doğalgaz sevkiyatı Kuzey Akım boru hatları ve Yamal-Avrupa üzerinden durmuştu.

Şirketin söz konusu bölgelere sevkiyatı sadece Ukrayna üzerinden devam ediyor.

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