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Gazze'de ekonomik kriz: Hükümet memur maaşlarını ödemekte güçlük çekiyor

Gazze'deki Maliye Bakanlığı, Hamas idaresindeki hükümetin büyük bir ekonomik kriz içinde olduğunu ve bunun, memur maaşlarının ödenmesini geciktirdiğini belirtti.

Gazze'de ekonomik kriz: Hükümet memur maaşlarını ödemekte güçlük çekiyor

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Avni el-Başa, El-Aksa Televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin büyük bir ekonomik krizden geçtiğini ve cari açığın her ay arttığını söyledi.

Ekonomik krizin sebepleri arasında Katar'ın yaptığı mali yardımlarda yaşanan düşüş ve Mısır'dan alınan akaryakıt fiyatlarındaki artışı sayan Başa, kriz nedeniyle bu ay maaşlarının ödenmesinde gecikme yaşandığını kaydetti.

Katar; Birleşmiş Milletler (BM) ve İsrail ile 2018'de yaptığı anlaşma kapsamında her ay 'ye mali yardımda bulunuyor.

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