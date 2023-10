Gençlere telefon desteği satışları nasıl etkiler?

"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte gözler, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek kararın sektör için olası etkilerine çevrildi.



Söz konusu düzenleme çerçevesinde, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri, satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan mobil telefon ile bilgisayar cihazları için bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 lira olan destekten faydalanabilecek.



Hem karar içeriği hem de kararın tüketicilere ve ekonomiye getireceği faydaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörün ve gençlerin, kararın bir an önce yürürlüğe girmesini beklediğini söyledi.



Gençlerin bu türden cihaz alımlarını ertelediğini belirten Turnacı, şöyle devam etti:



"Konuyu ilk MOBİSAD olarak biz dile getirdik. Özellikle öğrenciler için bir indirim talebimiz olmuştu, talebimiz karşılık bulduğu için çok teşekkür ederiz. Arzu ederdik ki tabii destek rakamları daha yüksek olsun ama bu haliyle de baktığımızda 9 bin 500 TL'ye kadar olan cihazlar zaten Türkiye'de toplam satılan cihazların yüzde 57'sini kapsıyor. Karar, insanların teknolojiye kolay ulaşmasına önemli katkı sağlayacak diye düşünüyorum, dolayısıyla bu kararı olumlu görüp teşekkür ediyoruz. Vergi indirimi ya da teşviklerle insanların teknolojiye erişiminin kolaylaşmasını destekliyoruz.



Cep telefonuna olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Genç nüfusla birlikte talebin, buna paralel şekilde de satışların arttığı bir ürün segmentinden bahsediyoruz ama yurt dışı ile Türkiye'deki fiyat makasının açık olması, zaman zaman maalesef insanları yurt dışından alımlara ya da kayıt dışına yöneltiyor. Kasım başında kararın yürürlüğe girmesi, uygulama ve esasların belli olması, üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda karar cihaz satışlarına çok olumlu yansır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin yüzde 20'sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, yüzde 30'a da ulaşabilir. Toplam cihaza yansıması ise yüzde 20 artış şeklinde olur."



Turnacı, bu yıl 12 milyon ila 12 milyon 500 bin adet telefon satılacağını öngördüklerini, projenin hayata geçmesinin ardından üretici firmaların da talebi karşılayabilmesi durumunda yıl sonunda yaklaşık 14 milyon civarında satış rakamı yakalanabileceğini bildirdi.



Diğer alımların zamana yayılarak yapılmasını beklediklerini söyleyen Turnacı, her ne kadar bekledikleri rakamlar bunlar olsa da uygulamanın parametrelerinin çok önemli olduğunu, bunların belirlenmesinin de satış verilerinde etkili olacağını ifade etti.



"TÜM TEKNOLOJİK CİHAZLARDA TAKSİT 12 OLMALI"



Turnacı, üst segment cihazlarda da benzer bir uygulamanın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.



Her zaman cep telefonuna, teknolojiye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini savunduklarını belirten Turnacı, şunları kaydetti:



"Üst segment cihazlara da toplumun tüm kesimlerine de buna benzer indirimlerin yapılmasını arzu ediyoruz ama vergi indirimi mümkün olmasa bile özellikle taksit kısıtlamasının esnemesi çok önemli. Taksit kısıtlamasının esnemesi, sektöre de nefes aldırır, vatandaşların da istediği teknolojiye kolay ulaşmasını sağlar. Cep telefonu dahil tüm teknolojik cihazlarda taksit sayısı fiyat bağımsız 12 olmalı.



Bunun ekonomik etkisine bakacak olursak, 3 milyon adet klonlanan cihaz var, 1,5 milyon seviyesinde de yolcu beraberinde cihaz geldiğini düşüyoruz, 4,5 milyon cihaz şu an farklı şekillerde tedarik ediliyor. Bugün ülkemizde bu cihazlar daha kolay, taksitle alınsa bu 4,5 milyon cihazın en az 2,5 milyon 3 milyonu ülkemizden tedarik edilir. Bu durum hem vergi gelirini artırır hem de sektöre ciddi katkı sağlar, vatandaşlar da alternatif kanallarda mağduriyet yaşamak yerine güvenilir ve bildikleri yerden ürün satın alırlar."