George Soros 25 milyar dolarlık serveti oğluna devrediyor

Macar asıllı ünlü milyarder iş insanı George Soros, 25 milyar dolarlık servetini oğluna devrediyor.



Wall Street Journal gazetesine konuşan Soros, sahip olduğu şirketlerin yönetimini oğluna devredeceğini açıkladı.



Soros'un şirketleri 37 yaşındaki oğlu Alexandar'ın yönetimine geçecek.



92 yaşındaki Soros'un ikinci evliliğinden olan Alexander, 1985 doğumlu.



Soros, daha önce şirketini hiçbir çocuğuna bırakmayı düşünmediğini söylemişti. Böylelikle kararından vazgeçmiş oldu.



"BABAMDAN DAHA POLİTİĞİM"



Alexander Soros,, yaptığı açıklamada, babasından daha politik olduğunu belirtti. Soros, ABD'de sol eğilimli siyasetçilere mali yardım yapmaya devam etmeyi planladığını dile getirdi.



Soros, ülkede gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde mali rolü olacağına dair de mesajlar verdi. Alex Soros, "Karşı taraf bunu yaptığı sürece biz de yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.



George Soros'un varisi, kadın erkek eşitliği konusunda daha etkili bir politika izleyeceğini bildirdi.



GEORGE SOROS 356'NCI ZENGİN



George Soros 6,7 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un milyarderler listesinde 356'ncı sırada bulunuyor.



Soros, geçen yıl kendisinin sahip olduğu Açık Toplum Vakfı'na 18 milyar dolar aktarmıştı.



Vakfın başkanlığına da oğlu Alexander Soros'u getirmişti.