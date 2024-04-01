Goldman'dan seçim sonrası ilk değerlendirme

SIKI PARA POLİTİKASINA "DEVAM" VURGUSU



Ekonomi yönetimi ve iş dünyasından yerel seçimler sonrası peş peşe açıklamalar geldi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.



İş dünyası ise seçim sonrası ekonomik programa odaklanılması gerektiğini belirtti. Reel sektör temsilcilerinden yapılan açıklamalarda seçimsiz döneme ve enflasyonla mücadeleye vurgu yapıldı.

VİDEO: GÖZLER SEÇİM SONRASI EKONOMİ POLİTİKASINDA