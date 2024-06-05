Güvenli internet abone sayısı 44 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2011 yılında uygulamaya alınan "Güvenli İnternet Hizmeti”nin abone sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, Güvenli İnternet Hizmeti altyapısının erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan ücretsiz, talebe bağlı ve alternatif bir erişim hizmeti olduğunu söyledi. Uraloğlu, "2024 Nisan sonu itibariyle Güvenli İnternet Hizmetimizden faydalanan abone sayısı 44 milyon 287 bini aşmış durumda. Abonelerin yüzde 99,5'i aile profilini tercih ederken kalan yüzde 0,5 de çocuk profili kullanıyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, Güvenli İnternet Hizmeti'nin (GİH) 2011 yılında, Türkiye'de internetin güvenli kullanımına yönelik şikayet ve talepler doğrultusunda ortaya çıktığını açıklayarak, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun Bilgi İhbar Merkezi'ne bu hususta çok sayıda şikayet yapıldı. Yaptığımız araştırmalarla ortaya çıkan sonuç özellikle ailelerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve çözüm arayışını gösterdi. GİH de bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi." ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARI İNTERNETTEKİ OLUMSUZ İÇERİKLERDEN KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ"



Uraloğlu, GİH ile başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını belirterek, “Aboneler yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkanına sahiptir." dedi. Uraloğlu, mevcut filtreleme seçeneklerinden faydalanamayan kullanıcıların kolayca erişebileceği bir hizmet olduğunu vurguladı.

