Haftanın kazandıranı borsa oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 6.228,19 ve en yüksek 6.446,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,05 artarak 6.437,74 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 değer kazancıyla 1.645 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 artışla 11 bin 22 liraya yükseldi.



Geçen hafta sonu 2.649 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.698 liraya çıktı.



Avrupa ile ticari ilişkiler ne durumda? Haberi Görüntüle Bu hafta ABD doları yüzde 0,41 değer kazancıyla 26,1530 liraya, avro yüzde 3,30 kazançla 29,3870 liraya yükseldi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,12 değer kazandı.



Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,38 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.