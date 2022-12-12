Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: 4 kişilik aileye göre belirlenmeli

Ahmet Ergen/NTV Ankara

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret zammıyla ilgili talep ve beklentilerini NTV'ye anlattı.



Arslan, asgari ücret belirlenirken Uluslararası Çalışma Örgütü tanım ve kriterlerinin dikkate alınmasını istedi.



Arslan şunları söyledi: "Bizim prensibimiz şu; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel yaklaşmıı var. Diyor ki işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücret. Biz işçileri işçi olarak değil bir aile olarak esas alınsın istiyoruz. Ortalama evli 2 çocuğu olan 4 kişilik bir aile. Bu esas alınmalı. Enflasyon artı ciddi bir iyileştirmeyle bence asgari ücreti ocak ayında belirlemek gerekiyor."

Arslan, yıllık enflasyona refah payı eklenerek yapılan zamlara rağmen ücretlilerin milli gelirden aldığı payın azaldığına dikkat çekti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan NTV'ye konuştu.

"REEL ÜCRETLER AŞAĞI İNİYOR"



Hak-İş Başkanı, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili kriterler arasına yıllık gıda enflasyonunun da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Reel olarak enflasyona bağlı kalsanız bile büyümenin getirdiği ilave refah parası koyulmalı. 90'lı yıllardan bu tarafa asgari ücret 30 kat artmasına ragmen biz reel ücretlerimiz aşağı inmeye devam ediyor" dedi.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, daha katılımcı ve kapsayıcı temsile göre yenilenmesi gerektiğini savundu.

"VERGİ DİLİMLERİNİ SABİTLEYELİM"



Avrupa Birliği'nde asgari ücretlilerin toplam çalışanlara oranının en yüksek yüzde 15 olduğunu belirten Arslan, Türkiye'de bu oranın yüzde 38 olduğuna dikkat çekti.



Arslan, ücretlilerin vergi dilimi uygulamasının da yenilenmesini talep ederek, "Kriz dönemi bitene kadar vergi dilimlerini sabitleyelim. En düşük vergi diliminin altına çekelim" diye konuştu.